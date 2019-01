Dia da Tauromaquia portuguesa – 23 de Fevereiro 6 Janeiro, 2019 7:21

A Federação Prótoiro, leva a efeito no próximo dia 23 de Fevereiro na Praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa, o ‘Dia da Tauromaquia’, que de acordo com a nota de imprensa enviada às redacções, pretende celebrar a cultura tauromáquica e a liberdade cultural.

Durante o dia ocorrerão diversas manifestações ligadas à tauromaquia, estando garantidas a realização de conferências, demonstrações de toureio e pegas, aulas de toureio e muitas novidades, num dia que a Federação deseja que seja para toda a família.

A encerrar o dia terá lugar um festival taurino, com lides a cavalo a duo, com a presença dos cavaleiros, António Telles, Rui Salvador, Luís Rouxinol, Rui Fernandes, Filipe Gonçalves, João Moura jr, João Telles e Francisco Palha, cujos touros serão pegados por uma selecção de forcados de grupos associados na Associação Nacional de Grupos de Forcados. Actuam ainda os matadores de touros, António João Ferreira, Nuno Casquinha e Manuel Dias Gomes, lidando-se reses de diversas ganadarias.

A programação oficial do evento, será apresentada em breve, bem como os preços e locais de aquisição dos ingressos.