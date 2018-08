«Derano B» para Lisa-Caroline Bartz

Após competir no recente Europeu de Póneis 2018 (22º lugar na final), que decorreu em Agosto em Bishop Burton College na Grã-Bretanha, a jovem italiana Lisa-Caroline Bartz de 13 anos. foi escolhida para montar um dos melhores póneis da Alemanha, «Derano B» (Dornik B X Golden Dancer) de 6 anos, garanhão aprovado do conceituado Gestüt Bönniger. Este pónei seguirá para o Centro Hípico da Costa do Estoril após o respectivo campeonato alemão a decorrer de 7 a 9 de Setembro.

Foi estabelecido um acordo com o criador para que a cavaleira italiana Lisa-Caroline, (61ª no Ranking Mundial) comece a montar Derano B a partir de meados de Setembro até Agosto de 2019, com o objectivo de apurar o pónei para os próximos Campeonatos da Europa que irão decorrer na Polónia.

«Derano B» é uma das grandes esperanças do criador Ludwig Stassen, e tem sido comparado por experts com o pónei «Dornik B». Stassen fará pessoalmente a entrega do pónei nas instalações do CHCE, em meados de Setembro próximo.

Entretanto Lisa continuará a montar o seu pónei Hemingway B, em provas de nível FEI, apesar das várias propostas recentes para a sua aquisição, pois este pónei faz parte da família Bartz.