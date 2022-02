Definido o Calendário Desportivo da Atrelagem da Região Norte para 2022

Já está definido o calendário de Atrelagem para a Região Norte, para 2022, organizado pelo Clube de Atrelagem do Norte e aprovado pela Federação Equestre Portuguesa.

O arranque da primeira jornada dos Combinados de Maratona de Atrelagem da Regional Norte está agendado para o dia 8 de Maio, em Vila do Conde, seguindo-se, no 10 de julho, na Feira do Cavalo de Ponte de Lima e, no dia 17, em Oliveira de Azeméis, regressando a Ponte de Lima nos Jogos Equestres, no dia 14 de agosto, ao passo que a última jornada do Regional Norte está agendada para o Centro Hípico do Porto e Matosinhos, no dia 30 de outubro de 2022.

Pela primeira vez, este campeonato regional está preparado para receber a nova Classe de “Atrelagem Adaptada”, em Póneis singular, dando oportunidade às crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais de participar nesta modalidade.

No fim-de semana de 16 e 17 de julho, juntamente com a Quinta do Seixo, recebemos a nossa prova rainha do nacional de Completo de Atrelagem, iniciando pela prova de Ensino e prosseguindo com Cones, terminando, na tarde de domingo, com a Maratona.

Por fim, a Taça Norte de Indoor de Combinados Maratona, disputa-se no mês de novembro, em Aveiro.

Este calendário de provas foi ajustado a pensar na preparação de cerca de 20 equipas da região Norte, para participação em provas dos Campeonatos Nacionais que se realizarão em novembro.