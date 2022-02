«Davidson du Pont», grande vencedor do Prix d’Amérique 2022 (VÍDEO)

Com a retirada da superestrela «Face Time Bourbon» por lesão, «Davidson du Pont» conduzido pelo jovem Nicolas Bazire de 21 anos, conquistou no passado domingo (30) o Grand Prix d’Amérique 2022 no famoso Hipódromo de Vincennes em Paris. Um triunfo fantástico para Nicolas que teve que se contentar com a 2ª posição em 2020 e 2021!

Nem um décimo de segundo separou o vencedor de Galius, conduzido por Yoann Lebougeois, na liderança até o final da corrida. Uma final memorável! Flamme du Goutier, conduzido por Théo Duvaldestin completou o pódio desta 101ª edição do Prix d’Amerique.

Resultados AQUI