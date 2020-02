«Davidson du Pont» conquistou o Grande Prémio de França (VÍDEO) 10 Fevereiro, 2020 16:55

No Hipódromo de Vincennes em Paris, «Davidson du Pont» (x Pacha du Pont-Laguna du Pont) de 7 anos, com o preparador/driver, Jean Michel Bazire venceu este domingo o Grande Prémio de França numa corrida do Group 1 (2100 metros) com um prize money de €350 mil.

«Davidson du Pont», propriedade do criador Albert Rayon, já conquistou 13 vitórias em 41 corridas tendo acumulado €1.297.310 em prémios pecuniários. «Face Time Bourbon», (Ready Cash x Vita Bourbon) vencedor do Grand Prix d’Amerique no mês transacto, foi segundo classificado com o driver sueco Bjorn Goop enquanto a égua «Delia du Pommereux», (Niky x Noune du Pommereux) de 7 anos, com Franck Nivard terminou em terceiro.

Resultados AQUI