Daniel Coyle e Legacy conquistam segunda vitória consecutiva em Amsterdão (VÍDEO)

Os vencedores do último fim de semana em Leipzig (ALE), o irlandês Daniel Coyle e a fantástica égua de 14 anos Legacy, repetiram a façanha neste domingo (28) ao galopar para a vitória na décima segunda etapa da Liga Ocidental da Longines FEI Jumping World Cup™ 2023/2024 em Amsterdão (HOL).

Parecia que o holandês Willem Greve e Highway TN NOP, da equipa da casa, haviam garantido a vitória ao parar o cronómetro em 38,33 segundos, cruzando a linha de chegada como o terceiro último a competir no emocionante desempate entre sete conjuntos.

No entanto, Coyle e Legacy cortaram quase três segundos do tempo alvo com um galope impressionante tendo registado 35,45 segundos, conquistando a segunda vitória na Taça do Mundo em apenas sete dias.

O holandês Jur Vrieling (Griffin van de Heffinck) ficou em terceiro lugar, seguido do belga Gilles Thomas (Luna van het Dennehof) em quarto, enquanto o compatriota belga Pieter Clemens (Emmerton) terminou em quinto, à frente do holandês Marc Houtzager (Sterrehof’s Dante) e do irlandês Denis Lynch (Vistogrand) em sexto e sétimo lugares.

Restam apenas mais duas etapas classificativas na série da Liga Ocidental, da qual os 18 melhores cavaleiros avançarão para a Final da Longines 2024 em Riyadh (ARA) em abril.

Bordéus (FRA) sediará a penúltima etapa no próximo fim de semana, e os pontos finais de qualificação serão alcançados em Gotemburgo (SUE) daqui a três semanas.

Resultados AQUI

Ranking AQUI