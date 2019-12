Curso intensivo em afecções locomotoras e médico-desportivas dos equinos 24 Dezembro, 2019 4:02

Médicos veterinários portugueses recebem elenco de luxo para curso intensivo em afecções locomotoras e médico-desportivas dos equinos.

Lançado pela AL EQUINE 4VETS em parceria com a brasileira EQUARTER chega a Portugal o Treino Avançado em Afecções Locomotoras e Médico-Desportivas dos Equinos, formação altamente especializada que visa dar aos médicos veterinários portugueses a oportunidade de adquirir um nível superior de conhecimento sem terem que se deslocar ao estrangeiro. Com um painel de formadores de luxo, o curso pretende dar aos médicos veterinários, de uma forma muito abrangente, as competências para melhor gerir os cavalos que acompanham, principalmente aqueles de desporto. Para isso a formação focar-se-à, não só nos no maneio das afecções locomotoras, incluindo a utilização de novas tecnologias que permitem quantificar o grau de claudicação, como em afecções do foro médico (respiratórias, cardíacas, musculares e digestivas) que também podem afectar o rendimento desportivo dos cavalos.

Com um elenco de luxo, a formação integrará o colombiano residente no Brasil, Jairo Jaramillo Cárdenas, médico veterinário especializado em patologias locomotoras. A medicina desportiva será assegurada por Emmanuelle van Erck, belga doutorada e diplomada em medicina interna e desportiva, que deixou a Universidade de Liège para liderar a equipa da ESMP (Equine Sports Medicine Practice), que se ocupa essencialmente da monitorização do rendimento desportivo dos cavalos de desporto. Finalmente a análise quantitativa da locomoção vai contar com os clínicos investigadores Marie Rhodin da SLU em Uppsala na Suécia, Filipe Bragança português a trabalhar na Universidade de Utrecht na Holanda e Constanza Gomez Alvarez, colaboradora da mesma universidade e actualmente editora do Equine Veterinary Journal.

A formação decorrer nas instalações da HIDROVET, centro de reabilitação equina em Sintra, liderado pela médica veterinária Carolina Nascimento, que recebe dos colegas cavalos para recuperação assistida de lesões músculo-esquelético e um condicionamento físico adaptado e por isso mais rápido.

Com uma duração de 4 dias, o primeiro módulo, dedicado às afecções da bacia, anca e soldra arranca já a 6 de Fevereiro, entre Quinta-Feira e Domingo.

Segue-se o módulo dedicado às afecções do tarso, metatarso, tíbia, quartela e casco, também de 4 dias, com início a 2 de Abril. Seguem-se os módulos das regiões do cotovelo, carpo, metacarpo e boleto, e regiões cervical, ombro e dorso em Outubro e Dezembro. Os de medicina desportiva e quantificação da locomoção será em Janeiro e Março de 2021.

As inscrições, que contam um desconto de 10% para os membros da APMVE e todas as informações podem ser encontradas em https://cursolocomotor.alequine.com/.