Cto da Europa de Ensino 2020: Justino Lopes Alves e o Lusitano Iartacus em 23º lugar provisório 11 Agosto, 2020 8:17

Arrancou este domingo (09) o Campeonato da Europa de Ensino em Stable Unikornis Pilisjaszfalu em Budapest com a Cerimônia de Abertura e a primeira parte da prova Children Preliminary Test – Group 1 na qual debutou a cavaleira portuguesa Lara Sofia Arruda que pontuou com Violino 67,167%. Esta atleta ocupa o 29º lugar provisório da tabela. Nesta categoria participaram 44 conjuntos.

Alemanha a caminho do ouro com a amazona alemã Clara Paschertz e Danubio Old a liderar a tabela classificativa na categoria Children com 83.869% seguida da sua compatriota Emily Rother com Jasper 224 (82,923%). A holandesa Kebie Raaijmakers ocupa a terceira posição (82,363%).

Estão inscritos nestes Campeonatos 117 atletas.

JUNIORES

Nesta segunda-feira à tarde realizou-se a primeira parte da prova por equipas na qual participaram 31 conjuntos. O segundo grupo executa a sua prova esta terça-feira quando será decidido as medalhas por equipas.

Nesta prova participou o cavaleiro junior português Justino Lopes Alves que ocupa o 24º lugar provisório (64,546%) com o Lusitano Iartacus (Spartacus x Turfa por Zeus) (criador e proprietário Filipe Canelas Pinto), enquanto Marta Fernandes Marques com o Lusitano Jivago ocupa o 28º lugar provisório (61,970%) da tabela classificativa. Rita Rodrigues (Festina 31) e Mariana Martins da Silva (Gabarita) fazem as suas provas esta manhã.

O conjunto alemão Jana Lang e Baron lideram provisóriamente no Team Test (74,515%).

Por equipas Alemanha ocupa o 1º lugar provisório seguida da Holanda e da Dinamarca. Portugal em 11º lugar.

O júri foi composto por Carlos Lopes, Peter Hansághy, Mariette Sanders Van Gansewinkel, Thomas Kessler e Maria Colliander.

Resultados – Children

Resultados – Juniores