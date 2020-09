CSN-B Matosinhos: Duarte Seabra vence o Grande Prémio Banco Carregosa 27 Setembro, 2020 10:30

Duarte Seabra venceu, este sábado, o Grande Prémio (CSN-B) patrocinado pelo Banco Carregosa, que decorreu em paralelo com os Campeonatos de Portugal de Saltos no Centro Hípico do Porto de Matosinhos .

Montando o garanhão de 11 anos, Fernhill Clooney, Duarte Seabra conseguiu o melhor tempo no desempate (32,14s) que foi disputado por 5 conjuntos. Francisco Fleming de Oliveira subiu ao 2º lugar do pódio com Dublin-S. Apenas 65 centésimos de segundo, separaram Fleming de Oliveira do vencedor, enquanto Hugo Carvalho Ferreira completou o pódio com Fly Motion (34,92s).

Dos 33 conjuntos que alinharam nesta prova com obstáculos a 1,35m, cinco disputaram o desempate mas apenas três terminaram com duplos percursos sem faltas.

Na prova de 1,00m, venceu a cavaleira juvenil, Matilde Moniz da Maia, com o CP Zagalito de 16 anos.

A final dos Campeonatos de Portugal este domingo (27), prometem emoções fortes, pois basta uma queda ou uma recusa, para alterar o ordenamento da classificação.

Resultados completos AQUI