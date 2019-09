CSN-B Lisboa: Martim Portela Morais vence Grande Prémio

A Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, recebeu este fim-de-semana, cerca de 230 conjuntos que participaram no CSN-B.

Martim Portela Morais foi o vencedor do Grande Prémio com Cornet’s Storm ao terminar com um duplo percurso sem faltas em 34,06s. Marina Frutuoso de Melo foi segunda classificada com Chassana (34,31s) enquanto Duarte Seabra com Vegas du Chai completou o pódio (34,47s).

Dos 41 conjuntos que alinharam neste GP com obstáculos a 1,35m, apenas 9 com uma primeira mão sem faltas disputaram o desempate. No desempate 6 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Destaque ainda para as prestações de Duarte Seabra, que venceu no sábado o Pequeno Grande Prémio montando Flora do Conde e ficou em 8º lugar com Chine de B’Neville nesta prova. Na sexta-feira, Duarte conquistou o 2º lugar na prova disputada em Duas Fases com obstáculos a 1,30m.

