CSN-B Coimbra: António Matos Almeida conquista terceiro GP da temporada (VÍDEO)

O Centro Hípico de Coimbra recebeu este fim-de-semana o CSN-B e a 3ª Jornada Portugal Teams Challenge que reuniu mais de 200 conjuntos. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista Marcos Nunez.

O Grande Prémio disputado segundo uma Tabela A com barrage ao cronómetro (1,35m), foi ganho por António Matos Almeida que fez a dobradinha, ao vencer com o garanhão CP de 7 anos, filho de Coltaire Z, Maputo do Pocinho (40,40s) e a terminar em segundo com Daucuz Z (40,44s). João Duarte Silva completou o pódio com Tullyoran Candy Ride (41,30s), enquanto Sebastião Ferreira Pinto foi quarto classificado com Action Boy Z (42,21s).

Dos 15 conjuntos que alinharam nesta prova no domingo, apenas 4 com o percurso inicial sem faltas, disputaram o desempate.

