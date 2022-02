CSN-B CEIA: Filipe Gonçalves e Scoobys VIP vencem Grande Prémio

Realizou-se este fim-de-semana, o concurso de Saltos Nacional B na pista exterior do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. Os percursos estiveram a cargo da chefe de pista, Lucia Cabrita.

Filipe Gonçalves e Scoobys VIP registaram o primeiro triunfo da temporada no Grande Prémio (1,35m) disputado no domingo. Dos 8 conjuntos que alinharam nesta prova composta por 11 obstáculos e 14 esforços, apenas Filipe Gonçalves com Scoobys VIP conseguiu o percurso inicial sem faltas, não sendo necessário um desempate como é habitual no GP. Victoria Lynden Burd foi segunda classificada com Velleda Mail, conseguiu o melhor tempo dos seis conjuntos que penalizam quatro pontos (79,53s), enquanto Nuno Martins e Con Leon completaram o pódio (71,67s). Ficou também em quarto lugar Victoria Lynden Burd com Fancy ES (72,58s).

Na prova de 1,30m de sábado a vencedora foi Victoria Burd com Velleda Mail. Gonçalo Pinto foi segundo classificado com Icalverdi de Ceia e Luca Rosado com Inti terminou em terceiro. Apenas quatro dos 10 participantes, terminaram sem faltas as duas fases.

Resultados completos AQUI