CSN A+C Lisboa: Duarte Seabra vence Grande Prémio Audi 17 Abril, 2017 8:46

Duarte Seabra venceu, este domingo, o seu segundo Grande Prémio na temporada 2017, desta vez no Concurso de Saltos Nacional A+C que decorreu de 14 a 16 de Abril na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa. Luís Sabino Gonçalves alcança resultado inédito no Pequeno Grande Prémio

Montando Axelle MZ, Duarte Seabra relizou dois percursos sem faltas, completando a barrage em 46,60 segundos. Hugo Carvalho Ferreira foi segundo classificado com Vichy du Puits (0/0-47,24s) e Mário Prieto com BMC On Top segurou o terceiro lugar (0/0-49,01s). No seguimento, João Chuva ficou em quarto lugar com António, em quinto Duarte Seabra com Ferhill Curra Quinn, em sexto Ricardo Gil Santos com Ecxotic, em sétimo Antonio Matos Almeida com Radja de B Neville e Felipe Ramos Guinato em oitavo com Vuduciel un Prince.

Luís Sabino Gonçalves / Goran Imperio Egipcio

Luís Sabino Gonçalves alcança resultado inédito no Pequeno Grande Prémio

No Pequeno Grande Prémio (1,35m) que foi muito disputado, Luís Sabino Gonçalves conseguiu um registo extraordinário, venceu a prova com Goran Imperio Egipcio (0/0-31,58s), ficou em 2º lugar com Hilde Imperio Egipcio (0/0-31,66s) e em terceiro com Volver de la Vigne (0/0- 32,66s).

Dos 33 conjuntos que alinharam à partida, apenas nove disputaram o desempate e destes sete repetiram o zero.

Resultados – Grande Prémio

Resultados – P. Grande Prémio

Resultados completos