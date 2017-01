CSN A/C CEIA: Ricardo Gil Santos, chegou viu e venceu o G.P. em Alfeizerão 16 Janeiro, 2017 13:36

O Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) organizou no passado fim-de-semana, o segundo Concurso de Saltos Nacional A/C.

A competição em Alfeizerão contou para além das provas oficiais, com uma prova de escolas, as provas de cavalos novos de 5 e 6 anos, tiveram sempre participantes.

Nos cavalos novos de 5 anos, Hamilton montado por José Maria Godinho de Carvalho foi a estrela nesta categoria, ao conseguir nas três jornadas de competição 3 zeros.

No domingo nos cavalosde 6 anos, Duarte Seabra montou Luidam de la Cruise para zero pontos.

Na prova de 1,00m quem começou a vencer foi João Patrício que montou Quattu, no sábado a dupla mais competente foi Alexandra Bernardino na sela de Queeni de Beaufour, e a fechar as provas oficiais de domingo venceu a prova Rita Sequeira/Verdi S.

A prova de 1,10m foi como habitualmente, com maior numero de participantes, na sexta-feira a vitória foi para João Pinto de Almeida/ Xisanders, no sábado venceu a prova Bruno Pereirinha/ Underground Courcelle, e no domingo a jovem Nicole Vilarinho levou a melhor sobre a forte concorrência vencendo a prova na sela de Carelina.

A prova de 1,20m teve, 3 vencedores diferentes, na sexta-feira Hugo Cardoso Tavares venceu com Kiss de Sobral da Costa, no sábado nova vitória para Bruno Pereirinha desta vez com Stone de Lutterbach e no domingo Duarte Seabra levou a melhor com Axelle M Z.

Mandava o programa que o CSN A/C tivesse inicio no 1,30m, e o primeiro a vencer foi o cavaleiro da casa Gonçalo Ribeiro Pinto, que foi o mais rápido e competente montando Alcatraz, no sábado no pequeno grande prémio com obstáculos a 1,35m a vitória sorriu a Hugo Cardoso Tavares montando Phebus du Fief, no domingo novamente a 1,30m, Gustavo Costa Fernandes surpreendeu a concorrência, e num brilhante percurso com Cognac Z venceu a prova.

Na prova grande a 1,40m no 1º dia venceu a dupla Ricardo Gil Santos/Ecxotic, cavaleiro que haveria de ganhar o Grande Prémio mas com outro cavalo, no 2º dia de prova, a vitória sorriu a Hugo Cardoso Tavares/Phebus du Fief.

No Grande Prémio com os obstáculos colocados a 1,45m, disputado em duas mãos ao cronómetro, estiveram à partida 14 conjuntos, apurando-se 8 para a segunda mão, dos 8 apenas 5 se apuraram com zero pontos.

Grande destaque para Ricardo Gil Santos e Duarte Seabra, que apuraram dois cavalos cada um para a segunda mão, apenas se intrometendo na luta o experiente Cavaleiro João Azevedo e Silva.

O grande vencedor acabou Ricardo Gil Santos, montando Zucchero para um tempo de 39.6 segundos e zero pontos, João Azevedo e Silva na sela de Clemency vd Eglantierheuvel, ficou no 2º lugar, no 3º lugar Duarte Seabra/ Fernhill Curra Quin, 4ª lugar novamente Ricardo Gil Santos desta vez com Ecxotic e 5º lugar novamente Duarte Seabra com AHG Whiterock Cruise Down.

No elenco técnico da competição dirigida pelo Coronel Lopes Mateus, estiveram, Cristina Alves como presidente do júri, João Miguel Palla e Tito Barros Caldeira, a direcção de pista esteve a cargo do chefe de pista João Alambre, foram comissários Nuno Montefalco e Lucia Cabrita.

Os concursos de obstáculos fazem uma pausa de 2 semanas estando de volta ao CEIA, nos dias 03,045 e 05 de Fevereiro para mais um Concurso de Saltos Nacional A/C, até lá o CEIA organiza nos dias 28 e 29 de Janeiro um Concurso Dressage Nacional e Regional.

Resultados completos