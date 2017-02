CSN A/C CEIA: António Matos Almeida triunfa em Alfeizerão 6 Fevereiro, 2017 19:08

O Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) organizou mais um Concurso de Saltos Nacional A/C, entre 03 e 05 de Fevereiro na excelente pista “INDOOR” de Alfeizerão.

A competição em Alfeizerão contou para além das provas oficiais, com uma prova de escolas e provas de cavalos de 5 e 6 anos.

Na prova de 1,00m quem começou a vencer foi o conjunto da casa, Gonçalo Ribeiro Pinto, que levou Exkalibur à vitória. No sábado a vitória sorriu a Daniela Marques que montou Concorde da Anobra, a fechar as provas oficiais de domingo venceu Flavio Duarte/Violeta.

A prova de 1,10m foi como habitualmente, uma das provas mais disputada, e com o maior numero de participantes, na sexta-feira a vitória foi para Gonçalo Ribeiro Pinto montando o cavalo do CEIA Cayenne Equigenne, no sábado venceu a prova Bruno Pereirinha com Cera do Belmonte, no domingo foi a vez de Hugo Cardoso Tavares vencer a prova com Lidelio Marine .

A prova de 1,20m teve como protagonista José Maria Godinho de Carvalho, que com Romeo de la Loge venceu no sábado e no domingo, ficando também em segundo lugar na sexta-feira, nesta prova que teve como vencedora Sara Ferreira Pinto com Darko EQD.

O CSN A teve inicio a 1,30m, e o primeiro a vencer foi Duarte Seabra com Come On Joerg. No sábado o pequeno grande prémio a 1,35m com barrage foi ganho por António Matos Almeida que montou Irene van de Kwachthoeve. Hugo Cardoso Tavares com Kiss de Sobral da Costa venceu no domingo a prova a 1,30m.

Na prova grande a 1,40m na primeira jornada venceu António Matos Almeida com Epicor da Gandarinha e no segundo dia a vitória foi para, Duarte Seabra e Come On Joerg .

No Grande Prémio com os obstáculos colocados a 1,45m, disputado em duas mãos ao cronómetro, alinharam 7 conjuntos.

O tempo mais rápido foi alcançado por António Matos Almeida com Snoopy de la Roque tendo registado 42,97s, arrecadando assim a vitória no Grande Prémio do CEIA.

O brasileiro Felipe Guinato classificou-se em 2º lugar com Quidam’s Grey Lady (45,26s) e com Zenzero em 3.º (46,85s), no 4º lugar ficou Sebastião Ferreira Pinto/ Chadrick e no 5º lugar Hugo Cardoso Tavares/ Phebus du Fief.

Os concursos de saltos de obstáculos fazem uma paragem de 2 semanas estando de volta ao CEIA, no fim-de-semana de Carnaval a 25 e 26 de Fevereiro para um Concurso de Saltos Nacional B, até lá o CEIA organiza nos dias 18 e 19 de fevereiro um Concurso Dressage Nacional e Regional.

No elenco técnico da competição dirigida pelo Coronel Lopes Mateus, estiveram, Cristina Alves como presidente do júri e João Miguel Palla. A direcção de pista esteve a cargo de Cristina Larangeiro, foram comissários Nuno Montefalco e Armindo Caixinha.

Resultados completos