CSN-A Matosinhos: João Castro Lima vence Grande Prémio

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos, em Leça da Palmeira recebeu este fim de semana, o Concurso de Saltos Nacional A. Num fim de semana chuvoso, realizaram-se, ao todo 24 provas longo dos 3 dias do concurso, com mais de 200 conjuntos em competição.

João Castro Lima, com Bogard de Grandcamp, venceu neste domingo o Grande Prémio Câmara Municipal de Matosinhos com obstáculos a 1,45m, conseguindo o único duplo percurso sem faltas (50,37s) dos quatro conjuntos que disputaram o desempate.

Henrique Drumond foi segundo classificado com Contro Z (0/4-47,45s), enquanto Ricardo Gil Santos completou o pódio com Volgann Du Guejoubert (0/8 – 51,34s). Hugo Carvalho e Kilate N terminaram em quarto lugar (0/12-43,19s).

Já o Pequeno Grande Prémio Banco Carregosa, realizado no sábado, foi ganho por Gonçalo Ribeiro Pinto com Icalverdi de Ceia num desempate disputado por sete conjuntos. Martim Portela Morais foi segundo classificado com Baghera Des Cedres e Eduardo Netto de Almeida com Clinton du Temple fechou o pódio.

O próximo concurso a ser realizado no CHPM será o Concurso de Saltos Internacional 2* Frente Atlântica, e acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho deste ano.

Resultados AQUI