CSN-A Lisboa: Rafael Rocha vence Grande Prémio

O CSN-A de Lisboa que decorreu na Sociedade Hípica Portuguesa terminou este domingo (28) com o triunfo de Rafael Rocha e Apache de Liam no Grande Prémio. Filipe Gonaçves foi segundo classificado com Hollywood Pocinho e Pedro Manso completou o pódio com Max Max.

O Grande Prémio, foi disputado em duas mãos diferentes, por 7 conjuntos. Esta prova desenhado pelo chefe de pista brasileiro Leandro Balen, foi composto por 12 obstáculos que incluia a vala de água, um duplo e um triplo.

Oito conjuntos ficaram apurados para a segunda mão, mas apenas dois conseguiram o percurso inicial sem faltas. Na segunda mão, dois conjuntos terminaram com 4 pontos.

No sábado, o Pequeno Grande Prémio que foi muito disputado pelos 3 conjuntos que alinharam no desempate, foi ganho por Duarte Seabra que montou nesta ocasião, Maximus van de Kooldries. Rafael Rocha em segundo lugar com Patchouli de Muze Z, enquanto Filipe Gonçalves com Dino de Cerisy fechou o pódio.

Na jornada de sábado, a prova ao cronómetro a 1,40m foi ganha por Alexandre Mascarenhas de Lemos com Classico 70, o único conjunto que terminou com zero pontos dos 8 que participaram. Duarte Seabra foi segundo e terceiro classificado com os cavalos, L Piccola e L-Spirit, tendo penalizado 4 pontos.

Resultados completos AQUI