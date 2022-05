CSN-A Lisboa: Duarte Seabra faz a ‘dobradinha’ no Grande Prémio

A Sociedade Hípica Portuguesa recebeu entre 29 de Abril e 1 de Maio o Concurso Nacional de Saltos A (CSN-A), num fim-de-semana marcado pelo bom tempo.

Competição de muito bom nível, com grande incerteza nos resultados e cerca de 250 cavaleiros a concurso. Em paralelo houve também lugar a prova de escolas e cavalos novos de 4, 5 e 6 anos com percursos a cargo do chefe de pista internacional José Santos.

Duarte Seabra esteve em grande plano neste concurso ao ser o cavaleiro que alcançou o melhor conjunto de resultados na sexta-feira, sábado e domingo. Conquistou o Grande Prémio no domingo com HHS Washington, tendo também alcançado o segundo lugar com Dourados 2, terminando com os únicos percursos sem faltas. Marco Faria Melo com Sauleto Landa completou o pódio.

Para além desta prova, Duarte ganhou na sexta-feira, com Malito ficou em primeiro ex-aequo na prova para cavalos de 6 anos; venceu com HHS Washington a prova Duas Fases Especial e com Moulin Rouge van Paemel venceu a prova disputada em Duas Fases no domingo.

Merece também destaque João Duarte Silva o vencedor no sábado do Pequeno Grande Prémio com Lolita da Quinta do Mouro. Anna Lindberg foi segunda classificada com Eureka de Vernay, enquanto António Matos Almeida completou o pódio com Fleurich.

No domingo, na prova de 1,00m, venceu Isabel Themudo Gonçalves com Zidane, Mariana Mendes Pires foi segunda classificada com Favoriet e Filipa Santos Cruz com Hidalgo C foi terceira classificada.

Dos 52 participantes que alinharam nesta prova disputada em Duas Fases, apenas 24 terminaram com zero pontos.

Resultados completos AQUI