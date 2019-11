CSN-A/C CEIA: Francisco Fleming sem rival no Grande Prémio 27 Novembro, 2019 14:00

Foi no passado fim-de-semana (22,23 e 24 de Novembro) que o CEIA – Centro Equestre de Alfeizerão recebeu o terceiro CSN-A/C do “ 3º Torneio de Outono”. Mais um concurso que acolheu 150 conjuntos e que conseguiu ter uma plateia bastante composta.

Como é habitual, a prova rainha, o Grande Prémio, com os obstáculos a 1,45m, foi disputada no último dia, domingo. Estiveram em prova 13 conjuntos na qual saiu vencedor Francisco Fleming que montava Dublin S e que conseguiu fazer um duplo percurso sem faltas em 34,68s no desempate. Hugo Carvalho arrebatou o 2º e 3º lugares com Gaucho WH e Chance.

Dos 13 conjuntos que alinharam, quatro disputaram o desempate e apenas três conseguiram duplos percursos sem faltas.

Na parte da manhã de domingo, decorreram as provas de 1,10m, 1,20m e 1,30m, fazendo um total de 65 conjuntos em pista. Gonçalo Ribeiro Pinto e Alcatraz venceram a prova de 1,30m, com um percurso limpo e um tempo de 23.27s. Ivo Carvalho e Hora H conquistaram o segundo lugar com 25,72s.

Ao longo dos três dias de provas , houve também as provas de escolas, em que no último dia estiveram em pista perto de 25 binómios.

Relembrámos que o 3.º Torneio de Outono apenas termina no dia 22 de Dezembro, sendo que, ao longo dos próximos fins-de-semana, vão decorrer concursos CSN-A/C, que acontecem na pista indoor e tem entrada gratuita para todos os que quiserem assistir.

Ivo Carvalho lidera provisoriamente a categoria Platina (1,40/1,45m) do 3º Torneio de Outono com 265 pontos.

Confira os resultados AQUI