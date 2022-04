CSN-A Alfeizerão: Hugo Tavares faz a dobradinha no G.P.

O Centro Equestre de Alfeizerão (CEIA) recebeu nos dias 8, 9 e 10 de Abril o CSN-A que reuniu 99 atletas e 147 cavalos.

Como é habitual, a prova rainha, o Grande Prémio, com obstáculos a 1,45m, foi disputada no último dia domingo. Estiveram em prova 10 conjuntos na qual saiu vencedor Hugo Tavares que fez a dobradinha com os cavalos Another Tiji Z e Cícero 117 com duplos percursos sem faltas. Luís Fernandes fechou o pódio com Fire Loops 2M.

Dos 10 conjuntos que alinharam, apenas três com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate.

Gonçalo Ribeiro Pinto e Icalverdi CEIA venceu o Pequeno Grande Prémio (1,35m) disputado no sábado, terminando com o único duplo percurso sem faltas. O espanhol Manuel Herranz foi segundo classificado com Max van´t Kruiz e Charlotte Petit-Jean completou o pódio montando Vanda.

Os percursos do CSN-A estiveram a cargo da chefe de pista Lúcia Cabrita.

