CSIYH1* Vilamoura 2019: Arrancou a 4ª semana de provas de Cavalos Novos – Mandy Costa brilhou 23 Outubro, 2019 7:27

Um dos maiores eventos de saltos de obstáculos em Portugal, o Vilamoura Champions Tour, arrancou esta terça-feira no Centro Hípico de Vilamoura, com a quarta jornada de provas para cavalos de 5, 6 e 7 anos e na qual participaram cerca de uma centena de cavalos.

CAVALOS DE 5 ANOS

Nº de participantes: 18

Prova: Tabela A c/cronómetro 1,10m

Percursos sem faltas: 11

Entre os 18 conjuntos que terminaram sem faltas, o britânico Howard Ephgrave com a égua holandesa Jayley, foi o mais rápido registando nesta prova ao cronómetro 61,62s. Na segunda e terceira posição ficou o turco Omer Karaevli com Jacky Chan (66,15s) e Obabelute-M (68,22s).

Portugueses sem faltas: 5º Tiago Morais com Jamal F (72,18s); 6º Alexandre Sampaio Mascarenhas de Lemos com Jasmim do Belmonte (73,34s); 10º Duarte Seabra com Esperanza Star (80,85s); 11º Alexandre Sampaio Mascarenhas de Lemos com Jóia do Belmonte (83,68s).

CAVALOS DE 6 ANOS

Nº de participantes: 31

Prova: Tabela A c/cronómetro 1,25m

Percursos sem faltas: 12

A jovem portuguesa, Mandy Mendes Costa, destacou-se nesta prova, vencendo com a égua belga Nina vh Scheefkasteel (62,77s) e conquistando o 4º lugar com a égua Holstein Nouvelle Star (66,70s). Omer Karaevli foi segundo classificado com Istinov (66,55s) e em terceiro ficou classificado o esloveno Radovan Sillo com Heureuse Nouvelle WH (66,57s),

Portugueses sem faltas: 8º Alexandre Sampaio Mascarenhas de Lemos com Imperio do Belmonte (72,27s); 9º Duarte Seabra com Ice Cube (72,81s); 11º Mandy Mendes Costa com Nespresso Vd Wareslage (81,39s).

CAVALOS DE 7 ANOS

Nº de participantes: 26

Prova: Tabela A c/cronómetro 1,35m

Percursos sem faltas: 11

Omer Karaevli foi o melhor nesta prova montando Hayley tendo registado nesta prova também ao cronómetro 61.96s. Tiago Morais conquistou o segundo lugar com Havana du Loyal (62,66s), enquanto Radovan Sillo foi terceiro classificado com Emyr Zoetendaele Z (66,82s).

