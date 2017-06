CSIO5* Sopot: Portugal em 3º lugar na Taça das Nações na Polónia 10 Junho, 2017 0:21

Os cavaleiros portugueses, Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn) 5/0, Luís Sabino Gonçalves (Acheo di San Patrignano) 5/4, Luciana Diniz (Lennox) 0/4 e Mario Wilson Fernandes (Stroudwood Eldarado) conquistaram esta sexta-feira o brilhante terceiro lugar na Taça das Nações do CSIO5* de Sopot (Divisão 2). A equipa lusa, chefiada por Francisco Louro, penalizou 18 pontos. Assim, Portugal ocupa agora o 5º lugar do ranking da Taça das Nações FEI a apenas 10 pontos da Dinamarca no 4º lugar.

A formação americana, comandada por Robert Ridland e composta pelas amazonas Lauren Hough (Waterford) 1/8, Chloe Reid (Codarco) 0/4, Laura Kraut (Deauville S) 0/0 e Paris Sellon (Cassandra) conquistou a Taça das Nações ao impor-se no desempate com a Holanda, segunda classificada.

Também esta sexta-feira Luís Sabino Gonçalves (Teck de Riverland) e Mário Wilson Fernandes (Jasper van’t Gestelhof) conquistaram o 6º e 8º lugares respectivamente, na prova ao cronómetro (1,50m) que foi ganha pela holandesa Sanne Thijssen montando Stippel.

Resultado por Equipas

1º. EUA – 13 pontos e 4 pontos /36,29s no desempate

2º. Holanda – 13 pontos e 4 pontos /38,03s no desempate

3º. Portugal – 18 pontos

Resultados completos AQUI

Ranking da Taça das Nações FEI – Divisão 2

1º. Bélgica – 350 pontos

2º. Grã Bretanha – 255

3º. Noruega – 160

4º. Dinamarca – 155

5º. Portugal – 145

Ranking completo AQUI