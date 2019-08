CSIO5* Gijon: 5 Atletas Portugueses e 13 Cavalos inscritos 25 Agosto, 2019 11:05

Em menos de 36 horas arranca a 77ª edição do CSIO5* de Gijon, no Hipódromo Muncipal de Las Mestas em Gijon, Espanha (28 de Agosto a 1 de Setembro) que vai contar com a participação de 123 cavaleiros e 250 cavalos em representação de 21 países.

Portugal estará representado pela selecção nacional composta por Luciana Diniz, Luís Sabino Gonçalves, António Matos Almeida e Rodrigo Giesteira Almeida. Luís Ferreira também está inscrito neste evento.

Ao longo dos cinco dias de competição vão disputar-se 13 provas, 10 delas pertencem ao CSIO 5 estrelas, e pelo sexto ano consecutivo 3 provas estão reservadas aos cavalos novos de 6 e 7 anos.

Entre todas as provas destacamos a popular Taça das Nações, que celebra as bodas de prata na próxima sexta-feira, dia 30 de Agosto. A Espanha vai tentar revalidar o titulo conquistado no ano transacto.

O Grande Prémio com €147 mil em prize money, no domingo (01/09), encerra este importante internacional.

