CSIO5* Barcelona: Brasileiro Eduardo Menezes vence prova de velocidade 29 Setembro, 2017 9:04

Eduardo Menezes conquistou o Troféu Royal Bliss, a primeira prova do CSIO5* de Barcelona que decorre na pista olímpica do Real Club de Polo de Barcelona em Espanha.

Montando Caruschka 2 (x Caspar), Menezes foi mais rápido que o olímpico suíço Steve Guerdat segundo classificado com Cayetana (x Robin II Z). O italiano Emilio Bicocchi e Call Me (x Contendro) ocuparam o terceiro lugar.

CANADÁ VENCE A PRIMEIRA CLASSIFICATIVA DA TAÇA DAS NAÇÕES

A formação canadiana composta por Yann Candele, Tiffany Foster, Eric Lamaze, e Chris Pratt, foi a única a terminar sem faltas a primeira classificativa da final da Taça das Nações de Barcelona nesta quinta-feira.

Com 4 pontos terminaram as equipas de França, Holanda, Estados Unidos e Alemanha enquanto as equipas da Suíça, Bélgica, Irlanda e Suécia penalizaram 8 pontos. Apenas as oito melhores equipas seguem para segunda e decisiva final no sábado (30/09).

A Irlanda que terminou com duas faltas, acabou excluída da final devido ao excesso de tempo dos três melhores resultados. Os irlandeses ainda tentaram defender o direito de estar na final, reclamando uma falta assinalada na “ria” a Bertram Allen. Após algum tempo de deliberações a reclamação irlandesa foi recusada.

Foi também notícia, a desclassificação do olímpico francês Roger Yves-Bost como consequência das anomalias detectadas nos protectores do seu cavalo. Porém esta desclassificação não afecta o resultado por equipas da França, nem a continuidade deste cavaleiro na competição.

