CSIO4* Linz: Mário Wilson Fernandes fez soar o Hino Nacional na Áustria 6 Maio, 2017 21:19

Montando Tidelio des Nauves, Mário Wilson Fernandes venceu esta tarde a prova com barrage do Silver Tour (1,45m) do CSIO4* de Linz, deixando o segundo lugar para o olímpico italiano Emanuele Gaudiano com Corbanus. A sua compatriota Melissa Vanzani ocupou o terceiro lugar com Celine vd Wolfsakker.

Participaram nesta prova 59 conjuntos, mas apenas 12 ficaram apurados para o desempate, no qual 5 conjuntos fizeram duplos percursos sem faltas.

Bons resultados de Luís Sabino Gonçalves que alcançou o sétimo lugar no Gold Tour (1,50m) com Acheo di San Patrignano. Esta prova ao cronómetro foi ganha pelo francês Francois Mathy Jr que montou o garanhão belga Casanova de l’ Herse, de 9 anos.

Destaque ainda para os resultados de sábado na prova a 1,45m disputada em Duas Fases e na qual António Matos Almeida foi segundo classificado com Epicor da Gandarinha e João Chuva ficou em sexto lugar com Virginia Dream.

O Grande Prémio com obstáculos a 1,60m e um prize money de €61.800, que se disputa este domingo vai contar com 50 participantes incluindo os seguintes cavaleiros portugueses:

Duarte Seabra / Fernhill Curra Quinn

Rodrigo Almeida / Hassan van de Wittemoere

Luís Sabino Gonçalves / Acheo di San Patrignano

António Matos Almeida / Epicor da Gandarinha

