CSIO4* Linz: Duarte Seabra conquista brilhante 2º lugar no Grande Prémio (VÍDEO) 8 Maio, 2017 7:39

O CSIO4* de Linz terminou neste domingo com Duarte Seabra a conquistar um brilhante 2º lugar no Grande Prémio (1,60m) montando Fernhill Curra Quinn. Um resultado apetecido e indiscutivelmente justo num fim-de-semana onde os cavaleiros portugueses individualmente alcançaram excelentes resultados na Áustria.

Dos 46 participantes que alinharam nesta prova apenas 9 terminaram a primeira mão composta por 14 saltos e 17 esforços (triplo, vala de água e um duplo) sem faltas. Na barrage só se registaram dois zeros, um deles de Duarte Seabra em 44,81s contra 44,02s do vencedor, o belga Niels Bruynseels com Cas de Liberte. Luis Sabino Gonçalves com Acheo di San Patrignano alcançou um honroso 6º lugar nesta prova, tendo penalizado 4 pontos no desempate em 46,50s.

Também na jornada de domingo Duarte com Axelle MZ havia arrecadado o primeiro lugar do pódio na prova disputada ao cronómetro (1,40m) conseguindo um percurso perfeito em 60,86s.

Menos sorte teve a equipa portuguesa na Taça das Nações disputada na passada sexta-feira, ao ficar afastada da 2ª mão da prova depois de penalizar 30 pontos na primeira mão. A formação terminou no 12º lugar.

