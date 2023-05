CSIO3* Peelbergen: Portugal representado na Taça das Nações

Este fim de semana, temos uma das grandes competições internacionais do calendário de saltos, que vamos seguir com grande interesse: o CSIO3* Taça das Nações Longines EEF Series, CSI1*, CSIYH1, CSIP, que decorre de 18 a 21 de Maio no Peelbergen Equestrian Centre, localizado em Limburg (Holanda).

Portugal será representado por Rodrigo Giesteira Almeida (Jordan Molga M (CSIO3*), Epure de B’Neville e Karonia L (CSI1*), Adir Dias de Abreu (Dartanion, Inspector Gadjet e JhE Thros (CSIO3*), Casa Fly PS, Fantome (CSI1*) e Catoki’s Boy, Mystery Dream (CSIYH1*), Duarte Seabra (Dourados 2, HhS Washington e Ferhill Balou Beau (CSIO3*), António Matos Almeida (Chippo Z) CSIO3* e Mario Prieto (Jalalabad de Reve, Othello Z, Bexx Bariole (CSIO3*) e Quantico 28 (CSI1*), e Vasco Escudeiro (Mill’s Sheridan (CSIO3*), Elvira du Ha e Caramelle Z (CSI1*)

O centro de alto nível, Peelbergen, será o anfitrião, tendo sediado as semifinais de 2021. O evento é a única qualificativa da região oeste, o que significa que as cinco principais equipas elegíveis avançam automaticamente para as semifinais.

Competindo por uma vaga estarão Bélgica, Espanha, França, Reino Unido, Irlanda e Portugal. Vão competir ao lado da Suécia, Noruega, Argentina, Alemanha e Países Baixos.

A Taça das Nações será disputada na sexta-feira, dia 19 de maio, a partir das 13h30. Lembramos que o evento pode ser acompanhado ao vivo no canal equestre ClipMyHorse.Tv.

