CSIO3* Peelbergen: Portugal afastado da meia final Longines EEF Series

A formação portuguesa composta por, Rodrigo Giesteira Almeida (Jorda Molga M), António Matos Almeida (Chippo Z), Adir Dias de Abreu (Dartanion) e Duarte Seabra (Dourados 2), que alinhou na passada sexta-feira na Taça das Nações Longines EEF Series, ao finalizar com 13 pontos (7º) ficou afastada da meia final que decorrerá entre 22 e 25 de Junho em Deauville, (França), e cuja final realizar-se-á em meados de Setembro em Varsóvia (Polónia).

A melhor prestação nacional foi de Adir Dias de Abreu com Dartanion, que terminou as duas rondas da Taça das Nações com duplo zero.

Foi necessário um desempate entre a Argentina e a França após terminarem ambas com zero pontos. Finalmente a equipa francesa foi a vencedora, seguida da Argentina e Espanha. Holanda em quarto lugar e a Bélgica em quinto.

Apenas as cinco primeiras equipas classificadas, avançam automaticamente para as semifinais.

