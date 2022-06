CSIO3* Madrid: Duarte Seabra sobe ao pódio no Grand Prémio

Um final positivo para a participação portuguesa no CSIO de Madrid, com Duarte Seabra a subir ao 2º lugar do pódio do Grande Prémio. Venceu o Grande Prémio o espanhol Eduardo Alvarez Aznar com Rokfeller de Pleville Bois Margot.

O CSIO de Madrid terminou neste domingo com a disputa do Grande Prémio Suzuki composto por 13 obstáculos e 16 esforços desenhado pela espanhola, Isabel Fernández de Cañete. A prova contou com a participação de 60 conjuntos.

O segundo lugar de Duarte Seabra com HHS Washington propriedade de Isabel José de Melo foi a “cereja no topo do bolo” para a representação portuguesa, sendo que o luso-brasileiro Adir Dias de Abreu com Hellix du Seigneur, terminou com um ingrato 1 ponto de excesso de tempo o que o relegou para a 8ª posição.

António Matos Almeida com Iniesta P. penalizou 4 pontos no percurso inicial o que o afastou do desempate, tendo terminado em 15º lugar.

Apenas sete conjuntos disputaram o desempate e quatro terminaram com duplos percursos sem faltas.

Resultados AQUI