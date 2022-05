CSIO3* Lisboa: Francês Max Thirouin vence Grande Prémio SHP

Max Thirouin venceu este domingo o Grande Prémio Sociedade Hípica Portuguesa do CSIO3* de Lisboa, no Hipódromo do Campo Grande.

Montando a égua de 14 anos, Utopie Villelongue, o francês e a filha de Mylord Carthago foi o único conjunto que conseguiu completar sem derrubes as duas mãos da prova desenhada por Bernardo Costa Cabral, o que lhe deu um prémio pecuniário de €13.000.

Seis conjuntos terminaram os percursos com 4 pontos, sendo o mais rápido na segunda mão e portanto segundo na classificação final, o belga Gilles Thomas com Calleryama. Terceiro e quarto classificados foram dois franceses, Olivier Perreau com GL Events Dorai d’Aiguilly e Cedric Hurel com Fantasio Floreval Z.

Quanto à participação portuguesa, Duarte Seabra com HHS Washington foi o melhor português, em 18º, Hugo Carvalho com Exception em 21º, António Matos Almeida com Iniesta P em 27º, Luis Silva Fernandes com Broken Heart em 30º, João Mota com Misterio Sobral da Costa em 31º, Luís Sabino Gonçalves com Vick du Croisy em 33º, Mário Prieto com Othello Z em 37º e Marco Faria e Mello com Sauleto Landa em 39º

Este foi o primeiro de dois CSIO´s de três estrelas em Portugal neste ano, seguindo-se Vilamoura, em Novembro.

Termina assim o 100º CSIO de Lisboa, que durante esta semana viaja até Madrid para o CSIO3* que decorre no Club de Campo Villa de Madrid.

