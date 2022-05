CSIO3* Lisboa: António Matos de Almeida assegura primeira vitória para Portugal

A jornada inaugural do CSIO3* de Lisboa proporcionou um belo espetáculo na Sociedade Hípica Portuguesa, com António Matos de Almeida a assegurar a primeira vitória para Portugal.

Na prova inaugural, com obstáculos a 1,40m patrocinada pela Vista Alegre, montando o cavalo Corlandollar Z de 12 anos, António Matos Almeida venceu a prova ao cronómetro sem faltas num tempo que se revelou imbatível de 52,61s. Em segundo lugar ficou classificada a americana, Julie Welles com a égua Westfalian Greatfull de 11 anos, (0/56,11s), e a britânica Vicky Burd ocupou o terceiro lugar com a égua KWPN Fancy ES de12 anos (0/57,86s).

Entre o top 10 ficou classificada a jovem portuguesa, Madalena Eloy de 16 anos, com Forestelle des Cinq Chene em sexto lugar (0/59,14s).

Na segunda prova do dia, com obstáculos a 1,45m que contou com o apoio de Horto do Campo Grande, venceu o espanhol Kevin Gonzalez de Zarate Fernandez com o cavalo Enji du Barquet. O belga Ludo Philippaerts foi segundo classificado com Obama de la Liniere, e em terceiro lugar ficou o italiano Emiliano Liberati com Cotoki.

A prova grande do dia ao cronómetro (1,50m) patrocinada pela Câmara Municipal de Lisboa, foi ganha pelo belga Bart Clarys com a égua KWPN de 11 anos, Geste van de Vihta (64,80s). O francês Olivier Perreau com Bresil de Carnaval subiu ao segundo lugar do pódio (67,13s), enquanto o belga Thibeau Pits com Classic Touch DH fechou o pódio (67,30s).

Boas prestações dos cavaleiros lusos na prova grande, com João Mota e Misterio Sobral da Costa a alcançar o 8º lugar (71,56s) e António Matos Almeida em 10º com Iniesta P. (71,88s).

O CSIO de Lisboa que é uma referência no calendário equestre internacional, tem como Chefe de Pista o Internacional português Bernardo Costa Cabral, um dos técnicos mais credenciados no mundo, tendo já participado em duas Olimpíadas, várias etapas da Taça do Mundo, assim como Campeonatos da Europa.

O segundo dia do CSIO Lisboa, terá como principal destaque a Taça das Nações (com início às 18h) e na qual vão participar 9 equipas.

A ordem de entrada será a seguinte:

1. França

2. Bélgica

3. Espanha

4. Irlanda

5. Brasil

6. Estados Unidos

7. Itália

8. Portugal

9. Grã Bretanha

Resultados completos AQUI