CSIO3* Linz: Luís Sabino Gonçalves conquista o melhor resultado nacional no Grande Prémio (VÍDEO) 7 Maio, 2018 8:45

Em representação de Portugal, Luis Sabino Gonçalves montando o SF Unesco Du Rouet (Allegreto x Galoubet A) de 10 anos, voou sobre os obstáculos do Grande Prémio de Linz (1,60m) neste domingo. Este conjunto cruzou os visores do desempate em 44,31s, conquistando o quinto lugar nesta prova qualificativa para os Jogos Equestres Mundiais de Tryon e Campeonato da Europa em Roterdão 2019.

O vencedor do Grande Prémio foi o alemão Seven Fehnl com Deep Blue Bridges que terminou com uma prova limpa em 44,37s, Szabolcs Krucsó (HUN) foi segundo classificado com Chacco Blue II (44,65s) enquanto o belga Yves Van der Hasselt com Jeunesse ocupou o terceiro lugar do pódio (45,89s). Apenas 4 dos 50 conjuntos conseguiram duplos percursos sem faltas.

Destaque para a prestação de António Matos Almeida, que conquistou três primeiros lugares no Silver Tour com Irene van de Kwachthoeve este fim-de-semana.

Jumping /CSIO3* / Grand Prix Table A (1,60M).

Competition Nr.: 07

Obst.H./Cl.: 145