CSIO3* de Portugal: Ouro para Irlanda na Taça das Nações 22 Novembro, 2021 8:49

A Irlanda venceu este domingo a Taça das Nações no último dia do CSIO3* de Portugal, no Clube Hípico de Vilamoura, enquanto a coqueluche portuguesa Mandy Costa com El Tintoreta T, foi terceira na última prova ao cronómetro.

A cavaleira portuguesa, que tem conseguido vários resultados expressivos em Vilamoura, fechou o pódio, atrás da vencedora, a norte-americana Olivia Chowdry com Chuck Berry 8, e do belga Thibeau Spits com Juragold Bormes.

Na Taça das Nações, a equipa irlandesa composta por Anthony Condon (Sfs Vinconte), Jack Ryan (Bbs McGregor), Shane Breen (Lady Star van Dorperheide) e Trevor Breen (Highland President) com um total de 8 pontos impôs-se, com Portugal a ficar no 16.º lugar, entre 17 formações participantes.

Medalha de prata para as equipas da Itália e da Suíça que terminaram em 2º lugar ex-aequo com 12 pontos.

Representaram as cores lusas os cavaleiros António Matos Almeida (Calypso de Kamelia), Duarte Romão (Calvin de Beaufor), Duarte Seabra (Hhs Washingon) e Mário Prieto (Vivalgot), totalizaram 29 pontos.

No CSI2*, Francisco Rocha montando Lorde do Belmont venceu a prova contra o relógio do dia, numa prova em que Hugo Carvalho com Gaucho WH ficou classificado em 7º lugar e João Duarte Silva em 8º com a égua Lolita da Quinta do Mouro.

