CSIO3* de Portugal: Mandy Mendes Costa com Hino Nacional em Vilamoura (VÍDEO) 18 Novembro, 2021 19:47

A jovem cavaleira portuguesa, Mandy Mendes Costa, fez tocar o Hino Nacional, ao vencer hoje duas provas na jornada inaugural do CSIO3* a decorrer no Centro Hípico de Vilamoura.

Montando o cavalo belga, Divin du Haras des Barrages, Mandy venceu a Tabela A ao cronómetro com um percurso sem faltas no tempo imbatível de 63,62s. O brasileiro André Américo de Miranda foi segundo classificado com Drouot Louvo (0/65,22s), enquanto o sueco Fredrik Spetz completou o pódio com Janou (0/65,44s). Francisco Fleming de Oliveira com Buenos Aires, o segundo português no top ten, ficou classificado em 10º lugar (0/71,28s).

Participaram nesta prova composta por 13 obstáculos (1,40m) e 11 esforços 48 conjuntos, mas apenas 14 terminaram sem faltas.

Mandy com a égua El Tintoretta T venceu a prova pequena (1,35m) com um percurso sem faltas no tempo de 56,53s, sendo segundo outro português, o conhecido e rapidíssimo António Matos Almeida com Canada Z, que efectuaram o seu percurso sem faltas no tempo de 59,25s. O britânico Joseph Clayton foi terceiro classificado com Jalanna (60,17s).

Mandy Mendes Costa sobe ao 3º lugar do pódio na Prova Grande

Mandy Costa de 20 anos, também brilhou com castrado belga Gray D Albion DB na prova grande (1,45m) disputada com barrage ao subir ao 3º lugar do pódio (0/0-40,49s) numa prova que contou com 86 participantes e que foi ganha pelo luxemburguês Victor Bettendorf com a égua Atomic de La Roque (0/0-39,97s). O espanhol Iván Serrano Sáez foi segundo classificado com Rain Man (0/0-40,01s).

