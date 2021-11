CSIO3* de Portugal: Francisco Rocha às portas do pódio no Grande Prémio 20 Novembro, 2021 8:30

O cavaleiro português Francisco Rocha ficou em 4º lugar no Grande Prémio do CSIO3* a decorrer no Centro Hípico de Vilamoura, patrocinado pela Garvetur e no qual participaram 60 conjuntos.

Montando o garanhão belga, Lanzarote de Muze (Clinton x Heartbreaker) de 10 anos, Francisco Rocha com um duplo percurso sem faltas e um desempate em 39,03s, alcançou o quarto melhor tempo numa prova que teve apenas 10 conjuntos no desempate. Francisco, foi o melhor português nesta prova desenhada pelo chefe de pista italiano Elio Travagliati, composta por 13 obstáculos (1,50m) e 16 esforços.

Duarte Romão, o segundo português no top ten, ficou classificado em 9º lugar com Calvin de Beaufor nesta prova a contar para o ranking mundial que distribuiu 51.500€ pelos doze primeiros classificados.

Venceu este Grande Prémio o britânico James Wilson com Imagine de Muze (37,66s) seguido da sueca Linda Heed com Decurio (38,20s). A alemã Sophie Hinners com Concordia completou o pódio (38,50s).

