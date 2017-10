CSI5*- W Oslo: Daniel Deusser vence e convence

Arrancou em Oslo a Liga da Europa da Taça do Mundo de Saltos 2017/2018, com o alemão Daniel Deusser a vencer os dois Grandes Prémios do internacional.

Montando Cornet, Daniel Deusser venceu este domingo o Grande Prémio Taça do Mundo de Saltos, deixando o segundo lugar para Kevin Staut com For Joy van’T Zorgvliet HDC. A australiana Edwina Tops-Alexander com a égua Califórnia foi terceira classificada.

Dos 35 conjuntos que alinharam, apenas 7 disputaram o desempate. Cinco conjuntos conseguiram um desempate sem faltas.

No Grande Prémio de sábado, patrocinado pela Rikstoto, com obstáculos a 1,50m, o triunfo pertenceu também ao alemão Daniel Deusser que montou Tobago Z. A finlandesa Juulia Jyläs foi segunda classificada com Courage T Z e em terceiro classificou-se o cavaleiro irlandês Shane Been com Laith.

Resultados – Grande Prémio Taça do Mundo AQUI

Resultados – Grande Prémio Rikstoto