CSI5*-W Mechelen: Vitória magnífica de Christian Ahlmann no Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 31 Dezembro, 2018 11:59

O olímpico Christian Ahlmann montando Clintrexo Z ao vencer o Grande Prémio Taça do Mundo de Mechelen neste domingo, fechou a temporada com chave de ouro . O francês Kevin Staut foi segundo com Edesa’s Cannary, enquanto o holandês Harrie Smolders completou o pódio com Don VHP Z N.O.P.

Após uma primeira mão complicada, Ahlmann (Clintrexo Z) conseguiu o melhor tempo no desempate (39,87s) dos três conjuntos que terminaram com zero pontos. A um segundo do vencedor, ficou Kevin Staut com Edesa’s Cannary (40,98). Harrie Smolders foi terceiro classificado (41,42s). O alemão Ludger Beerbaum e o Irlandês Denis Lynch completaram o pódio com Casello e The Sinner os seus respectivos cavalos.

Rodrigo Giesteira Almeida, o único participante português neste Grande Prémio, terminou em 20º com GC Chopin’s Bushi, tendo penalizado 5 pontos na primeira mão, ficando afastado do desempate.

Após esta etapa belga, o circuito da Taça do Mundo de Saltos viaja até a Basileia (Suíça) no próximo dia 10 de Janeiro. O suíço Steve Guerdat lidera provisoriamente o ranking deste circuito com 58 pontos, seguido do alemão Daniel Deusser e do francês Kevin Staut, ambos com 51 pontos.

