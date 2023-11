CSI5*-W Madrid: Marcus Ehning ganha o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO)

O olímpico alemão Marcus Ehning saltou para a vitória na sexta etapa da Taça do Mundo FEI Longines 2023/2024, em Madrid este domingo.

Num desempate ao cronómetro que contou com muitas reviravoltas, o experiente cavaleiro de 49 anos montando o garanhão de 10 anos, Coolio 24, (42,13s) relegaram para o segundo lugar o olímpico britânico, Ben Maher e Enjeu de Grisien (42,38s).

O espanhol Mariano Martinez Bastida com Belano vd Wijnhoeve Z terminaram em terceiro (43,06s), seguidos pela ascendente jovem estrela francesa Jeanne Sadran e Dexter de Kerglenn em quarto (45,11s), enquanto o número um do mundo e duplo campeão mundial, o sueco Henrik von Eckermann, ficou em quinto com Calizi (41,02s).

O cavaleiro português, Duarte Seabra com Van Halen Z, ao penalizar 1 ponto por excesso de tempo na primeira mão, ficou afastado do desempate.

A série de 14 etapas permanece na Espanha no próximo fim de semana, com a competição seguindo para La Coruña. Os 18 melhores cavaleiros da Liga Leste da Europa ficam classificados para a Final da Longines de 2024, que ocorrerá em Riade, na Arábia Saudita, em abril do próximo ano.

