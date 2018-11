CSI5*-W Estugarda: Suíço Pius Schwizer entra a ganhar no Mercedes German Masters 16 Novembro, 2018 7:55

Montando o cavalo belga, Living the Dream, Pius Schwizer de 56 anos, venceu esta quinta-feira, a primeira de duas qualificativas do Mercedes German Masters. Schwizer, medalha de ouro por equipas no Europeu em 2009, registou o melhor tempo de 57,51s nesta prova grande (1,50m), composta por 12 obstáculos e 14 esforços, desenhada pela chefe de pista alemã, Christa Jung. Apenas os 12 melhores conjuntos desta prova vão disputar a final do German Masters hoje, às 22h15. O vencedor receberá como prémio um automóvel Mercedes Benz.

O conjunto da casa, Maurice Tebbel, foi segundo classificado com o garanhão Westfalian Chacco’s Son (x Chacco Blue) de 11 anos (59,07s), enquanto o belga Karel Cox e o seu cavalo Evert de 9 anos, ocuparam o 3º lugar (59,44s). Completaram o top cinco, Christian Ahlmann (GER) com Colorit em quarto e Danielle Goldstein (Israel) em quinto lugar com Lizziemary. O cavaleiro português, Rodrigo Giesteira Almeida terminou esta prova em 44º lugar com Kafka vd Heffinck 78.86s (74.86s).

BILLY TWOMEY FOI O MELHOR NA PROVA MÉDIA

O cavaleiro irlandês, Billy Twomey, com o garanhão ISH Ardcolum Duke venceu a prova disputada em Duas Fases (1,45m) tendo completado a segunda fase sem faltas em 18,97s relegando para o segundo lugar o alemão Andreas Kreuzer com Easy Blue (19,18s). O belga Jos Verlooy e Japatero VDM saltaram para o 3º lugar (19,66s). Nesta prova Rodrigo Almeida com Isolde vd Heffinck, penalizou apenas 1 ponto por excesso de tempo na 2ª fase (20º lugar).

JUR VRIELING VENCEU A PROVA PEQUENA

O cavaleiro holandês Jur Vrieling foi o vencedor da prova disputada ao cronómetro da jornada inaugural montando o KWPN Baltic VDL de 12 anos. A luxemburguesa Charlotte Bettendorf foi segunda classificada com Ikea, enquanto o alemão Felix Hassmann terminou em 3º lugar com com Sig Chaccinus. Nesta prova Rodrigo Almeida com Kafka vd Heffinck, penalizou tambem 1 ponto por excesso de tempo terminando em 16º lugar.

Resultados

Prova Pequena AQUI

Prova Média AQUI

Prova Grande AQUI