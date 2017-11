CSI5*-W Estugarda: Simone Blum vence em casa

A cavaleira alemã Simone Blum de 28 anos venceu nesta quinta-feira à noite, a primeira prova grande (1,50m), (Velocidade e Maneabilidade) do CSI5*-W de Estugarda, Alemanha.

Montando a égua DSP Alice (Askari x Landrebell) de 10 anos, Simone registou o melhor tempo de 57,07 segundos. Os alemães dominaram os primeiros cinco lugares do marcador: Christian Ahlmann (ALE) foi 2º classificado com o garanhão Colorit (Coriano x Capitol) tendo registado 59,27s enquanto o italiano Alberto Zorzi com a égua de 9 anos, Danique (Zento x Hamlet) foi terceiro (69,39s) ficando à frente do alemão Felix Hassmann com a égua de 10 anos, Balance (Balou du Rouet x Landadel). Pénelope Leprevost (FRA) com o garanhão SF Urano de Cartigny (Diamant de Semilly x Double Espoir) foi 5ª classificada (60,37s). Luciana Diniz com o veterano Lennox, de 16 anos, terminou em 23º lugar.

Na prova inaugural, o vencedor foi o alemão Felix Hassmann com SL Brazonado da coudelaria brasileira Sousa Leão. O conjunto foi o melhor dos 39 participantes na prova a 1,45m, e na qual 9 conjuntos terminaram sem faltas. Michael Jung (ALE) com Fischer Solution foi segundo deixando o terceiro lugar da prova para o suíço Paul Estermann com Cornet’s Hope.

Na segunda prova do dia, disputada em Duas Fases (1,45m), venceu o belga Francois Mathy Jr com Falco van de Clehoeve que registou na segunda fase 26,48s. Felix Hassmann com SL Brazonado foi segundo classificado (26,85s) e o seu compatriota Daniel Deusser com SX Hidalgo ocupou a 3ª posição (27,61s). Luciana Diniz com a égua Isabeau, filha de Winningmood, terminou em 42º lugar tendo penalizado 9 pontos na segunda fase.

Resultados completos AQUI