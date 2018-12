CSI5*-W Corunha: Edwina Tops-Alexander conquista pela segunda vez o Grande Prémio (VÍDEO) 10 Dezembro, 2018 7:44

O CSI5*-W da Corunha, terminou este domingo com o segundo triunfo consecutivo da australiana Edwina Tops-Alexander no Grande Prémio Taça do Mundo da sétima etapa da Liga da Europa Ocidental. Esta cavaleira que venceu no passado fim-de-semana o Grande Prémio de cinco estrelas de Paris com California voltou a brilhar neste domingo desta vez com o jovem garanhão SF Vinchester, de 9 anos.

Participaram nesta prova 48 conjuntos, mas apenas dez passaram ao desempate após uma primeira mão sem faltas composta por treze obstáculos e dezasseis esforços. No desempate foram seis, os conjuntos que repetiram percursos sem faltas, destacando-se Edwina e Vinchester que registaram o melhor tempo 42,26s. O pódio ficou completo com o italiano Emanuele Gaudiano com Chalou (43,01s) e o alemão Ludger Beerbaum com Cool Feeling (43,26s), respectivamente em segundo e terceiro classificados.

Quanto ao cavaleiro português, Luís Sabino Gonçalves e Unesco du Rouet terminaram o Grande Prémio em 28º lugar, tendo penalizado 12 pontos na primeira mão. Este cavaleiro com a égua Dominka van de Lucashoeve, ficou classificado em nono na prova em duas fases (1,45m), também disputada neste domingo.

No sábado, Marco Valente Oliveira com Upercut Kervec, conquistou o quarto lugar na prova ao cronómetro do CSI2* (1,40m) cujo pódio foi dominado pelos conjuntos da casa.

O ranking provisório da Liga da Europa da Taça do Mundo mantém-se inalterado após esta etapa que decorreu em Casas Novas na Corunha, Espanha. Assim, o suíço Steve Guerdat lidera este ranking deixando o segundo e terceiro lugares para o belga Pieter Devos e para o alemão Daniel Deusser.

