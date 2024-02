CSI5*-W Bordéus: Steve Guerdat conquista o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO)

O campeão europeu em título, o suíço Steve Guerdat, montando a égua de 11 anos, Is-Minka, brilhou ao alcançar a vitória na penúltima etapa da série Longines FEI Jumping World Cup™ 2023/2024 da Liga Ocidental da Europa, realizada em Bordéus, França, na noite de sábado.

Apenas seis conjuntos terminaram o percurso inicial projetado pelo chefe de pista francês Jean-Francois Morand e, enfrentaram o desempate. Guerdat estabeleceu o padrão com mais uma excelente ronda, parando o cronómetro em 40,34 segundos.

A plateia francesa, repleta de entusiasmo, teve motivos de sobra para aplaudir, especialmente quando a promissora cavaleira da casa, Jeanne Sadran, de 22 anos, conquistou o segundo lugar com o garanhão Dexter de Kerglenn, enquanto o britânico Harry Charles ficou em terceiro com Sherlock, o seu parceiro vencedor na sétima etapa em La Corunha, Espanha, em dezembro passado.

O belga Pieter Devos com Casual DV Z, assegurou a quarta posição, seguido do veterano francês, Roger Yves Bost (Ballerine du Vilpione) em quinto, e a representante de Israel, Isabella Russekoff (C Vier 2), conquistou o sexto lugar.

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida, que participou nesta penúltima etapa, optou por retirar com o cavalo Hanoveriano de 9 anos, Dialektro. Cinco conjuntos retiraram, e três foram eliminados.

Com uma qualificação sólida e agora ocupando a quinta posição no ranking da Taça, Guerdat vai tentar tornar-se no primeiro tetracampeão da FEI World Cup™ na aguardada Final Longines de 2024 em Riade, Arábia Saudita, em abril.

A última das 14 etapas da Liga Ocidental da Europa está agendada para ocorrer em Gotemburgo, Suécia, dentro de três semanas.

Resultados AQUI

RANKING AQUI