CSI5*-W Basileia: Steve Guerdat invencível (VÍDEO)

Steve Guerdat, após o seu triunfo na sexta-feira (10) no Grande Prémio com Victorio des Frotards no concurso da Basileia, concluiu a sua participação neste domingo, vencendo o Grande Prémio Taça do Mundo com a mesma montada. Um fim-de-semana perfeito, para o cavaleiro suíço nº 2 do ranking mundial, que não defraudou as expectativas do seu público!

Na segunda posição ficou outro craque, o francês Julien Epaillard com Queeletta e em terceiro ficou classificado o belga Pieter Devos com Apart.

Foram quinze os conjuntos apurados para o desempate. Guedat e o SF de 11 anos registaram o melhor tempo (31,44s) dos nove conjuntos que terminaram com zero pontos o desempate.

Resultados AQUI

Ranking