CSI5*- W Amesterdão: Marc Houtzager vence Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 27 Janeiro, 2020 10:46

Os cavaleiros holandeses dominaram os primeiros lugares do pódio do Grande Prémio Taça do Mundo de Amesterdão, pertencendo o triunfo a Marc Houtzager com «Sterrehof’s Dante» (x Canturano). O seu compatriota Harrie Smolders, foi segundo classificado com Mónaco, enquanto o belga Pieter Clemens com Quintini completou o pódio.

Rodrigo Giesteira Almeida com GB Celine que participou nesta 12 etapa alcançou o 19º lugar completando a primeira mão com 4 pontos. Porém este conjunto na qualificativa (1,50m) para este Grande Prémio que decorreu na passada sexta-feira, conseguiu um brilhante 4º lugar com um duplo percurso sem faltas.

O suíço, Steve Guerdat, mantém-se na liderança deste ranking da Taça do Mundo quando faltam apenas dois concursos para a final.

