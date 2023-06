CSI5* St. Tropez: Julien Epaillard vence o Grande Prémio LGCT (VÍDEO)

No glamoroso mundo do desporto equestre, poucos eventos capturam a essência do luxo, competição e prestígio como o Longines Global Champions Tour de Ramatuelle, St. Tropez. Foi o francês Julien Epaillard quem esta tarde cativou a multidão com Donatello d’Auge ao vencer o Grande Prémio Longines Global Champions Tour de St. Tropez, Ramatuelle.

No desempate mais rápido da temporada, Epaillard foi o último dos cinco conjuntos a entrar em pista. Christian Kukuk e Mumbai tiveram que se conformar com o segundo lugar, apenas 0,44 segundos atrás do rapidíssimo francês. O seu compatriota Simon Delestre conquistou o terceiro lugar com Dexter Fontenis Z.

Emocionado, Epaillard sorriu: “Donatello foi brilhante ao vencer duas provas em dois dias. Este cavalo é simplesmente fantástico, e o ambiente deste evento é incrível. Não é nada fácil vencer um Grande Prémio do Longines Global Champions Tour. Trabalhamos todos os dias com esse objectivo, e quando acontece, temos que saborear a vitória.”

“Assistir à última parte do desempate foi uma longa experiência para mim. Com muitos cavaleiros talentosos a competir, pelo prize money, (€100.000) qualquer coisa podia acontecer. Se conseguirmos o apuramento para o Super Grande Prémio do LGCT, em Praga (16-19 Novembro) faremos o nosso melhor para garantir que estejamos na nossa melhor forma.”

Resultados AQUI