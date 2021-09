CSI5* Roma: Malin Baryard-Johnson ganha o Grande Prémio (VÍDEO) 15 Setembro, 2021 6:56

A amazona sueca Malin Baryard-Johnson ganhou no passado sábado, a etapa 1 de Roma (ITA) do Global Champions Tour que decorreu no lendário Circus Maximus.

Baryard-Johnson, montando H&M Indiana, foi um dos sete conjuntos que completou o percurso inicial e o desempate sem faltas, porém foi a mais rápida no desempate tendo registado 36,74s. para assegurar o primeiro lugar do pódio.

O alemão Christian Ahlmann foi segundo classificado com Mandato van de Neerheide foi segundo classificado (37,82s) e em terceiro ficou o holandês Harrie Smolders com Monaco (37,89s).

A australiana Edwina Tops-Alexander mantem-se na liderança do GCT com 214 pontos, com o francês Olivier Robert em segundo lugar com 208 pontos. O campeão olímpico britânico, Ben Maher ocupa o terceiro lugar deste ranking com 201 pontos. Rodrigo Almeida é 43º com 75,5 pontos.

No próximo fim-de-semana realiza-se a segunda etapa de Roma.

Resultados AQUI

Ranking

Malin Baryard-Johnson vs Christian Ahlmann