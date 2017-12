CSI5* Paris: Daniel Deusser conquista o Grande Prémio Longines (VÍDEO) 4 Dezembro, 2017 9:46

O Longines Masters de Paris terminou neste domingo com o triunfo do alemão Daniel Deusser no Grande Prémio (CSI5*). Deusser arrecadou 99.000 euros em prize money.

Foi uma prova emocionante desenhada pelo holandês Louis Konikx com obstáculos a 1,60m e na qual alinharam 35 participantes. Doze conjuntos sem faltas na primeira mão disputaram o desempate. Sete conjuntos terminaram a segunda mão sem faltas.

Jos Verlooy (BEL) com Casall foi o primeiro conjunto a conseguir um percurso sem faltas no desempate. Eventualmente Verlooy teve que se contentar com o sexto lugar, pois foi Daniel Deusser com Cornet d’Amour de 14 anos que registou o melhor tempo (37,95s). Simon Delestre (FRA) foi segundo classificado com Hermes Ryan (38,08s) enquanto a americana Lauren Hough ocupou o 3º lugar com Ohlala. Pénélope Leprevost (FRA) e Maiken van der Vleuten (HOL) completaram o top 5. Pénélope foi quarta classificada com Vagabond de la Pomme e van der Vleuten ocupou o 5º lugar com Salomon.

CSI2* PARIS: Resultados de Luciana Diniz e Bernardo Moura

Os melhores resultados conseguidos pelos cavaleiros portugueses Luciana Diniz (Isabeau) e Bernardo Moura (Soliste du Janlie) foram na passada sexta-feira na prova Masters 2 Europe 1, com desempate (1,45m) e a contar para o ranking mundial Longines. Luciana e Isabeau uma filha de Winningmood, alcançaram o 10º lugar enquanto Bernardo Moura com Soliste du Janlie ficou em 20º.

Jerome Hurel (FRA) foi o vencedor da prova montando Urano (x Baloubet du Rouet).

Luciana Diniz com Camargo ficou ainda em 10º lugar numa prova de velocidade com obstáculos a 1,35m (65/56,15s).

