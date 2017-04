CSI5* Miami: Triunfo de Jerome Guery no Grande Prémio Longines (VÍDEO) 17 Abril, 2017 7:17

O Longines Global Champions Tour de Miami terminou no sábado (15) com o triunfo do belga Jerome Guery no Grande Prémio. Dois conjuntos belgas marcaram presença no pódio desta prova.

Montando Grans Cru van de Rozenberg, Guery venceu a prova rainha tendo registado o melhor tempo dos três conjuntos que terminaram o desempate com dois percursos sem faltas (37,39s). O italiano Alberto Zorzi foi segundo classificado com Cornetto K (37,96s) e o belga Nicola Philippaerts terminou em terceiro com Chilli Willi (39,50s).

A equipa London Knights formada por Ben Maher com Don Vito e Kent Farrington com Creedance, venceu a prova Global Champions League de Miami.

Resultados – Grande Prémio

Ranking LGCT após duas etapas

Ranking Global Champions League