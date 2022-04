CSI5* Miami: Katrin Eckermann conquista segundo Grande Prémio LGCT (VÍDEO)

“Girl Power em Miami”, Katrin Eckermann foi a vencedora no sábado (16) do Grande Prémio Longines Global Champions Tour em Miami, o segundo que esta amazona alemã ganha neste circuito.

O chefe de pista Italiano Uliano Vezzani traçou uma primeira mão técnica e difícil, que resultou em 12 conjuntos optarem por retirar, assegurando apenas que seis conjuntos disputassem o desempate. No desempate Katrin Eckermann com a égua Westfalian Cala Mandia de apenas 9 anos, registou o melhor tempo (34,58s) dos quatro conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. O irlandês Shane Sweetnam foi segundo classificado com Alejandro (35,73s) seguido do belga Gilles Thomas com Luna van het Dennehof (36,04s).

A segunda prova do Global Champions League foi ganha pela equipa Berlin Eagles composta por Ludger Beerbaum (Mila) e Christian Kukuk (Mubai). Madrid Emotion na segunda posição e em terceiro ficou classificada Rome Gladiators.

Terminado o evento em Miami, o Longines Global Champions Tour segue para a Cidade do México (28 Abril – 1 de Maio).

Após as etapas de Doha e Miami, Ludger Beerbaum lidera o ranking do LGCT com 59 pontos.

Resultados completos AQUI