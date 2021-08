CSI5* Londres: Segundo triunfo de Peder Fredricson no GP 16 Agosto, 2021 7:47

Fantástica exibição do olímpico sueco Peder Fredricson, ao conquistar o seu segundo Grande Prémio do Longines Global Champions Tour desta temporada, no CSI5* em Londres.

Seis conjuntos ficaram apurados para o desempate com obstáculos a 1,60m, mas foi o medalha de prata em Tóquio, Peder Fredricson, com o cavalo de 15 anos, Catch Me Not S, que registou o melhor tempo (37,79s) numa prova sem faltas. O britânico John Whitaker foi segundo classificado com Unick du Francport (37,93s), e o belga Niels Bruynseels fechou o pódio com Ilusionata van’t Meulenhof (39,44s). Apenas estes três conjuntos terminaram com zero pontos.

Rodrigo Giesteira Almeida com GB Celine ao penalizar no percurso inicial, 9 pontos, ficou afastado do desempate. Terminou este GP em 28º lugar.

